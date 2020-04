Mariah Carey parabeniza Anitta e poderosa responde: 'Morri'

Anitta, que já declarou mais de uma vez ser fã da diva americana, ficou tão emocionada | Foto: Divulgação

Anitta completou 27 anos na segunda-feira e, apesar do confinamento provocado pela quarentena, recebeu diversas manifestações de carinho. A poderosa quase caiu para trás quando Mariah Carey parabenizou a brasileira pela data, em uma foto do primeiro encontro entre as duas, em Aspen, nos Estados Unidos.

"Parabéns, Anitta! Feliz aniversário", escreveu a popstar mundial, em português. Quanta gentileza da Mariah, gente!

Anitta, que já declarou mais de uma vez ser fã da diva americana, ficou tão emocionada que só conseguiu responder com um "morri".

A gente te entende, Anitta, querida, não temos nem roupa para uma troca de mensagens dessa, viu. Felicidades, sua linda!