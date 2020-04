BBB20: Prior é o décimo eliminado com 56,73% dos votos

O participante saiu com 56,73 % dos votos | Foto: Divulgação

BBB20 - O decimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 20 eliminou, na noite desta terça-feira (31), Felipe Prior com 56,73% dos votos. O brother disputou a preferência do público com Manu Gavassi, que recebeu 42,51%, e Mari Gonzalez, que teve apenas 0,76% dos votos.

O paredão bateu recorde histórico do programa com mais de 1,5 bilhão de votos. Desde a noite do último domingo (29), os participantes mobilizaram suas torcidas, entre anônimos e famosos, do lado de fora da casa. A situação criou debates e até atritos nas redes sociais.