Marcela conta nunca imaginou que fosse sentir tanta saudade do Daniel

Ivy e Marcela conversam na sala do BBB20. A médica diz que pensa em dormir um pouco, e Ivy pergunta: "Que cama do Quarto Vila está livre?". Marcela conta: "A de casal ou a do canto de cá, qualquer uma das duas".

As duas ficam pensativas, e Marcela revela: "Nunca imaginei que fosse sentir tanta saudade do Dani (Daniel) assim". Ivy, então, recorda: "Você sabe que o Quarto Vila me lembra ele? Depois que ele foi embora, acho que nunca mais dormi no Vila".

A modelo continua: "Ele gostava do Vila demais. Mas não tem como não sentir falta, vocês ficavam juntos o dia inteiro praticamente. Onde ele estava, você estava. Onde você estava, ele estava. O tempo todo vocês juntos. Ou dormindo juntos, brincando, conversando". Ivy finaliza: "Sente falta mesmo, é normal".