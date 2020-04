Juntos? Web percebe algo em fotos de Guilherme e Bianca do BBB20

No dia em que Gabi relembrou affair, os dois postam fotos com o mesmo vinho | Foto: Reprodução





No dia que Gabi Martins chorava dentro da casa do Big Brother Brasil relembrando quando Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Guilherme Napolitano quase se beijaram numa festa, a internet achou curioso que os dois ex-participantes do reality show postaram foto com o mesmo vinho. Fãs do BBB apontaram que os dois estariam juntos, o que o modelo nega com veemência.

A Coluna do Leo Dias já tinha recebido relatos na última segunda-feira (30) que a blogueira e Guilherme estavam se encontrando. Na ocasião, procuramos a assessoria de imprensa do ex-BBB, que negou a informação.

"Nem se viram após sair da casa. Mentira isso, pelo amor de Deus. Nem contato eles têm! Guilherme gosta da Gabi e está esperando ela sair da casa. Isso de Bianca não sei da onde tiraram", disse o representante do ex-BBB na ocasião.

Os dois postaram no mesmo dia fotos com o mesmo vinho

O perfil de fofocas no Instagram Gossip do Dia também questionou diretamente Guilherme após a foto com o mesmo vinho. O modelo disse que viu na internet o que os fãs estavam dizendo e negou qualquer envolvimento com Bianca Andrade fora da casa.

Ele também reforçou que espera a cantora Gabi Martins deixar o programa para conversar com ela. "Fico chateado o quanto a internet julga as pessoas, eu mostro esse vinho há muito tempo, e muitas pessoas compraram também. Me surpreendeu que ela tem esse vinho", disse Guilherme para Gossip do Dia.

