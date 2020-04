Felipe Prior tem duas acusações de estupro e uma de tentativa

| Foto: Divulgação

Manaus - Felipe Prior, recém eliminado do Big Brother Brasil, tem duas acusações de estupro e uma de tentativa de estupro oficialmente documentadas, entre os anos 2014 e 2018. Em conversa com a Marie Claire, as vítimas relataram os abusos sob pseudônimos (nomes falsos) e, quando procurado, Prior não quis se posicionar, após a assessoria negar os fatos.

Na madrugada de 9 de Agosto de 2014, Themis (aqui protegida por um pseudônimo), hoje com 27 anos, foi a uma festa que comemorava os jogos universitários das faculdades de arquitetura e urbanismo de São Paulo, chamados de InterFAU. Ao final do evento, ela e uma amiga, que chamaremos de Atena, aceitaram a carona oferecida por Felipe Antoniazzi Prior, à época aluno do curso de arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Themis disse que se encontrava "bastante alterada" na ocasião, pois havia consumido bebidas alcoólicas. Segundo ela, Felipe teria deixado Atena em casa e minutos depois parado o carro na rua e desligado o motor. Neste momento, teria se lançado sobre Themis e começado a beijá-la, passando a mão pelo seu corpo. Em seguida, a arrastou para o banco de trás do veículo.

Conforme depoimento que Themis concedeu às suas advogadas e presente na notitia criminis (protocolado no Departamento de Inquéritos do Fórum Central Criminal em 17 de março de 2020 pelas advogadas Maira Pinheiro e Juliana de Almeida Valente a fim de dar início a uma investigação criminal), Felipe tirou a roupa dela e abriu a própria calça, deixando seu genital para fora.

Devido à embriaguez, ela disse que não conseguia oferecer resistência física, mas que falou não a ele muitas vezes, deixando claro que não queria ter relações sexuais. Felipe teria reagido dirigindo-se a ela aos gritos, dizendo “para de ser fresca, no fundo você quer, não é hora de se fazer de difícil” e, diante das seguidas negativas de Themis, insistido : “quer sim”. Então, Felipe teria estuprado Themis.

Themis relatou que a violência do ato foi tamanha que causou uma laceração em seu lábio vaginal esquerdo, o que fez com que a roupa, o banco do carro e a roupa de Felipe ficassem rapidamente ensanguentados. Por causa da dor, começou a chorar, o que teria feito Felipe parar, ela acredita. Como a quantidade de sangue era grande, ele perguntou se ela queria ser levada ao hospital. Themis respondeu que queria ir para casa e "mais nada". Felipe assentiu, seguiu viagem, a deixou no portão de sua residência e foi embora.

Naquela mesma madrugada, Themis foi ao hospital acompanhada da mãe que pediu para ver o ferimento e notou "um corte de cerca de três dedos de comprimento na região genital, profundo o suficiente para chegar até o músculo", como consta no documento. Precisou vestir uma fralda geriátrica para conter o sangramento e à mãe não quis dar detalhes do acontecido.

No hospital, foi atendida por três médicas, para as quais também escondeu a violência que havia sofrido. Diante da pergunta de uma delas de “quem que fez isso?”, Themis falou que havia sido um namorado.

Em casa, ficou uma semana de cama, precisando de ajuda para andar e ir ao banheiro. Ela diz que teve dificuldade de abordar o estupro nas tentativas de começar um tratamento psicoterápico e, ainda, cerca de um ano após o estupro, passou a vivenciar crises de pânico, e precisava de apoio para ir e voltar do trabalho, tinha crises de choro no meio da rua e não conseguia sair do lugar. Em vários desses momentos, tinha flashes do estupro.

"Tudo para mim se resume a uma grande agonia no peito", disse Themis. Simplesmente coloquei a violência que sofri debaixo do tapete por seis anos. Achei que não lidando com ela, sumiria em mim. Atrasei dois anos da minha faculdade por causa do estupro. Tranquei todas as matérias do curso porque vê-lo todos dias era torturante. Ele é um cara impulsivo, agressivo. O que mostrou no BBB não chega perto do que é na vida real. Tenho medo do que pode fazer, mesmo diante de uma acusação formal, com advogada e tudo. Mas não posso mais guardar esse mal para mim”, afirmou.

Freya

Ainda de acordo com o documento, durante os jogos InterFAU de 2016, no município de Biritiba Mirim, Felipe teria praticado o crime de tentativa de estupro contra a estudante Freya (também aqui sob pseudônimo), hoje com 24 anos. Segundo depoimento dela, ele se aproveitou de seu estado de embriaguez e a persuadiu a ingressar em sua barraca no camping dos jogos universitários após abordá-la em uma festa.

Na barraca, aconteceram as tentativas de estupro - ela relata que Felipe tentou penetrá-la e diante da negativa a conteve fisicamente usando de sua força. Diz ainda que o estupro não foi consumado porque o empurrou usando os braços e pernas e conseguiu fugir. Apesar de ter entrado na barraca do acusado, Freya diz que quando percebeu que não havia camisinha para o sexo, se recusou veementemente a continuar a relação. Mas ele insistiu usando força física.

"Quando começou o BBB, vi um tuíte de uma garota que dizia que o Felipe tinha fama de assediador no Mackenzie. Foi quando entendi que a violência que sofri não era única. Mandei uma mensagem para garota e disse a ela que se aparecessem mais vítimas, me manifestaria. Dessa forma encontrei Themis, que me contou que além do estupro, tinha um boletim médico comprovando a laceração em seu genital", disse Freya. A partir desse encontro, decidiram agir.

Ísis

Nos jogos InterFAU de 2018, realizados no município de Itapetininga, Felipe teria cometido outro estupro. Dessa vez contra Ísis (também sob pseudônimo), 23 anos atualmente, de novo prevalecendo-se do estado de embriaguez dela. O relato é parecido com os anteriores.

De acordo com Ísis, Felipe a convidou para entrar na sua barraca, onde iniciou relações sexuais com ela de maneira consentida. No entanto, após ele passar a agir de maneira agressiva, Ísis verbalizou que queria que parar, o que não surtiu efeito. Segundo o documento obtido por Marie Claire, o acusado desferiu tapas no rosto e por todo o corpo de Ísis, mesmo depois que dela dizer que estava sentindo dor e por diversas vezes que queria interromper a dinâmica.

Ela conta que chegou a chorar, mas ele disse diversa vezes que não a deixaria sair dali. A uma certa altura, a teria colocado deitada de barriga para baixo e se pôs sobre seu corpo, de forma que ficasse imobilizada no chão. Mesmo após terminar o ato sexual, a empurrou e puxou de forma que ela caísse sobre o colchão, fazendo com que não conseguisse se desvencilhar da situação.

Ela apenas conseguiu sair de dentro da barraca depois que ele caiu no sono, ao amanhecer. Naquele noite, na barraca ao lado, duas testemunhas escutaram Ísis chorar e pedir que o acusado parasse. "Uma voz feminina chorando. A voz dizia 'Para, tá me machucando' e continuava chorando." Essas testemunhas sustentam a versão de Ísis no documento da acusação.

"As meninas que moram comigo gostam de assistir BBB. Imagina ter que ver a cara dele todo dia? Mas ao mesmo tempo foi importante para que eu pensasse no passado. Eu achava que ia superar através do esquecimento. E vê-lo na TV me despertou muitos gatilhos e medo de me relacionar com homens", disse Ísis à Marie Claire.

A maneira reiterada e habitual com que Felipe incorria nesse tipo de conduta levou à deliberação, por parte da comissão organizadora da InterFAU, do impedimento de seu acesso ao ambiente dos jogos universitários. O relato da violência sofrida por Ísis foi determinante para essa decisão. No entanto, até a entrada de Felipe na vigésima edição do Big Brother Brasil, ninguém prestou queixa - nem as mulheres, nem a Faculdade, nem a Atlética da InterFAU.

As denúncias começaram a aparecer nas redes sociais em janeiro, indicando que ele teria tido um mau comportamento durante o período da faculdade, especialmente contra as mulheres. A InterFAU foi questionada nas redes conforme mostra o tuíte de @morestydia, publicado do dia 27 de março. Em resposta à usuária, a InterFAU escreveu: "Temos ciência do que está acontecendo e nos pronunciaremos no momento certo". Tentamos contato com a InterFAU, que não se pronunciou até o fechamento deste texto.

Quem é Felipe Prior

Felipe Antoniazzi Prior nasceu em junho de 1992 em São Paulo, onde cresceu e vive hoje. Aos 17 anos ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e concluiu a graduação em 2014. Atualmente, aos 27, é sócio de uma construtora e de uma pizzaria na zona norte da capital paulista. Felipe mora com os pais, Fátima Cristina Prior e Edmir Prior, e tem um irmão mais velho, Fábio Prior.

Felipe Prior foi eliminado do Big Brother Brasil na última terça-feira (31), com 56,73% dos votos. Sobre as acusações contra o participante, a Comunicação da Rede Globo informou à reportagem que "A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, como se percebe diariamente em seus programas jornalísticos e mesmo nas obras do entretenimento, e entende que cabe às autoridades a apuração rigorosa de denúncias como estas".

A Marie Claire afirma que procurou Felipe Prior para que ele respondesse às acusações. O primeiro contato com seu assessor de imprensa foi feito nesta quarta-feira, (1º) de abril. Em uma mensagem de texto, pediram um número de telefone para apresentar as denúncias. Diante da ausência de resposta, enviaram o conteúdo das denúncias em mensagens privadas para o WhatsApp do assessor às 11hs da manhã da quinta-feira (2.).

Diante do novo silêncio, a redação ligou insistentemente no telefone celular do assessor. A resposta veio por WhatsApp às 12h40. "Isso aí é mentira"” escreveu. Diante da insistência para que respondesse às acusações, o assessor respondeu: "acho que agora não", e logo depois "assim que eu entrar em contato com a família eu te aviso".

O trâmite da acusação

A criminalista Maira Pinheiro, advogada das três mulheres juntamente com Juliana de Almeida Valente, explica como chegou às histórias de estupro e por que foi importante reunir testemunhas para formar a denúncia. "Esse trabalho começou no final de janeiro, a partir da conversa com a primeira vítima. Conforme tivemos informações sobre a existência de outras, percebemos que, para que os fatos fossem relatados com a devida profundidade e complexidade, teríamos que fazer uma investigação defensiva abrangente. E assim chegamos à segunda e à terceira vítimas e às demais testemunhas. Tivemos inclusive notícia de pelo menos uma outra, que acabou preferindo não depor", diz.

No Brasil, o crime de estupro consta no artigo 213 do Código Penal e consiste em: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O estupro é tipificado como crime hediondo e é válido mediante violência real (agressão) ou presumida (praticado contra menores de 14 anos, alienados mentais ou pessoas que não possam oferecer resistência). Atualmente a pena é de seis a 10 anos de reclusão, aumentando para oito a 12 anos quando há lesão corporal da vítima.

Sobre o fato das mulheres não terem registrado boletim de ocorrência na ocasião dos crimes, Maira diz: "Precisamos entender que lidamos com vítimas reais e não ideais. Acompanhando esse tipo de caso cotidianamente, percebemos que infelizmente é comum que entre a ocorrência da violência e a decisão de denunciar, passe um certo tempo. Isso tem a ver com o tratamento revitimizador que muitas dessas mulheres recebem junto às instituições, a falta de apoio de amigos e familiares e, de maneira geral, com a cultura do estupro, que normaliza situações de violência sexual e não cultua a valorização do consentimento. Todas as vítimas relataram sentimentos de culpa após os fatos. Isso é emblemático, pois revela como, diante desse tipo de caso, o senso comum tende a focar mais numa suposta 'responsabilidade' da vítima em não ser capaz de evitar os atos do agressor".

Ainda em relação à investigação por parte da acusação, Maira afirma que, infelizmente, a violência sexual investida contra as mulheres no ambiente universitário é algo comum. "No processo de pesquisa, encontramos diversos estudos sobre violência sexual no contexto universitário. Em todas as faculdades, nos mais diversos torneios universitários ou em festas, acontecem casos assim. É preciso pensar ações voltadas não só ao acolhimento de vítimas, depois que os atos de violência e assédio acontecem, mas em ações de caráter preventivo, que promovam uma reflexão profunda sobre questões relacionadas à masculinidade, ações direcionadas aos possíveis agressores, que na maioria das vezes sequer compreendem (ou estão dispostos a compreender) que suas ações podem ser vividas como graves e inesquecíveis atos de violência".

As advogadas entraram com um pedido de medidas cautelares para que Felipe fosse proibido de manter contato com as vítimas e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de terceiros e internet. A solicitação foi acolhida pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo e aguarda julgamento. Como os crimes aconteceram em três cidades diferentes, a investigação poderá ser realizada por um grupo especializado do Ministério Público ou se desdobrar em até três inquéritos policiais diferentes.