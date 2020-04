Babu, Gabi e Thelma formam o 11º paredão do BBB20

Babu, Gabi e Thelma | Foto: Reprodução

BBB20: A noite desta sexta-feira (3) foi marcada com a formação de um paredão surpresa na casa do Big Brother Brasil (BBB) 20. E Babu Santana, Gabi Martins e Thelma Assis vão disputar a preferência do público no próximo domingo (5).

Como anjo da semana, Gabi imunizou Rafa Kalimann. E Flayslane, Líder da Semana, indicou Thelma ao Paredão.

No Confessionário Babu e Mari empataram com quatro votos, cada. O voto desempate foi da Líder que colou Babu direto na berlinda.

Após ser comunicado pelo apresentado sobre o Contragolpe, o ator escolheu Gabi para compor também o 11º Paredão do programa.