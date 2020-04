Uendel Pinheiro critica o cantor Marrone durante live e revolta web

Manaus- O cantor Uendel Pinheiro se envolveu em uma polêmica nas redes sociais na noite desta quinta-feira (9). O cantor acompanhou a live do Bruno e Marrone e brincou com a performance do Marrone com a sanfona. Uendel fez um post comentando que toca sanfona melhor do que o Marrone.

"Mesmo eu não tocando sanfona, eu toco melhor do que o Marrone," brincou Uendel

O comentário do cantor Uendel Pinheiro nas redes sociais | Foto: Divulgação

A publicação causou revolta entre os fãs da dupla sertaneja, o cantor foi duramente criticado. "Menino, agora que eu tô vendo essa polêmica do Uendel Pinheiro. Poderia ter ficado calado, né, anjo?! E olha que vez ou outra eu o defendo," disse uma fã.

"Primeiro que nem existiu esse 'erro' kkkk esse cara é muito comédia," disse outro fã

Pedido de desculpas

Nesta sexta-feira (10), Uendel Pinheiro pediu desculpas pelo comentário que fez ao cantor da dupla. Bruno e Marrone atingiu a marca de mais de 1 milhão de acessos no YouTube e foi um dos temas mais comentados no Twitter.

"Mil perdões aos fãs do Marrone pelo meu comentário infeliz, que fiz ainda pouco. Não quis desmerecer ninguém, principalmente da dupla de quem sou muito fã," frisou Uendel.