Vídeo: Tiago Ramos: saiba tudo sobre o namorado da mãe do Neymar

A notícia de que Nadine Gonçalves, mãe do Neymar, começou a namorar com um modelo de 22 anos tomou conta das redes sociais, neste fim de semana. Todos quiseram falar sobre o "padrasto do Neymar".

O rapaz, fã assumido do craque, já havia compartilhado uma foto ao lado do atacante e até uma mensagem que enviou para Neymar, há mais de três anos, na qual se declarava para o jogador de futebol.

Esse e muitos outros elementos que compõem a situação se tornaram um prato cheio para que usuários das redes sociais tornassem o caso um dos assuntos mais comentados na internet.

Mas quem é o jovem? O nome dele é Tiago Ramos. O modelo já teve romances com um empresário do meio futebolístico e até com um humorista famoso. E tem muito mais.

O Fofocalizando desta segunda-feira (13) trouxe várias informações sobre a vida do "padrasto do Neymar". Está imperdível. Veja:

