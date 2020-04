Rapper americana Cardi B canta Zezé Di Camargo e Luciano e surpreende

Card B e a dupla Zezé Di Camargo e Luciano | Foto: Reprodução Internet

A rapper americana Cardi B surpreendeu os fãs brasileiros ao aparecer cantando duas músicas da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano em seu Instagram.

Ela gravou os vídeos, dublando a dupla sertaneja no clássico "Tudo de Novo" na manhã desta quarta-feira (15). Em uma das publicações ela marcou a irmã que também é rapper, Hennessy Carolina e escreveu "Você se lembra dessa música?".

Não demorou para a cantora ficar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil com milhares de publicações.

A ação surpreende a internet e um dos fãs dela tuitou se referindo a publicação como "a coisa mais aleatória da web". A cantora virou meme logo no início da pandemia do coronavírus quando gravou um vídeo cômico dizendo estar com medo da nova doença.

Veja o vídeo

a Cardi B ouvindo e cantando Zezé Di Camargo & Luciano é a coisa mais aleatória que vc vai ver hoje pic.twitter.com/XI7ay1QXve — cleytu (@cleytu) April 15, 2020