Manu fala sobre conversa com Babu: 'Fiquei chocada. Ele queria treta"

Eu respeito, Babu. Não concordo em nada. | Foto: Divulgação

Manu, Rafa e Thelma seguem conversando. Na varanda, a cantora conta para a influenciadora sobre a conversa das sisters com Babu durante a tarde: "E daí ele ficou: 'Não. Vocês querem acreditar nisso. Ele não afirmou isso. Ele pode estar zoando vocês'. Aí a gente: 'Babu, ele passou o programa inteiro falando: Não conspirem. Não achem que existe um recado oculto em tudo'. É isso. Ele foi claro no que ele falou".

Em seguida, Thelma lembra da discordância entre os confinados sobre quando seria a Final do BBB20: "Ele queria que o Tiago (Leifert) falasse assim: 'Estendeu mais dois dias. O programa vai ser no sábado, às 22h'". Manu completa: "Mas ele começou a brigar com a gente, a falar que a gente não respeitava a opinião dele. Eu falei: 'Eu respeito, Babu. Não concordo em nada. Mas respeito. Você pode achar isso'".

Na sequência, a médica comenta: "Eu falei: 'Não acredito que ele está brigando com a gente por causa disso'". Manu concorda: "Eu fiquei chocada. Ele queria treta real. Daí eu fiquei: 'Babu, eu respeito a sua opinião'".