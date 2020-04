Boninho diz que final do BBB 20 terá todos os participantes

Boninho, que afirmou ir dormir apenas quando os competidores do reality dormem, disse que vai sentir falta do programa | Foto: Reprodução Instagran

José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, diretor do Big Brother Brasil 20, voltou a responder perguntas de seguidores nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (27), e afirmou que todos os participantes retornarão para a final do programa. Boninho, que afirmou ir dormir apenas quando os competidores do reality dormem, disse que vai sentir falta do programa após o término, na noite desta segunda, e se mostrou favorável à possibilidade de uma nova edição já no segundo semestre deste ano: “É uma boa ideia”, afirmou ele.

Sobre o programa especial desta noite, o diretor afirmou que as três finalistas, Manu Gavassi, 27, Rafa Kalimann, 27, e Thelma Assis, 35, não ganharão um “dia de princesa” para embelezamento por questão de segurança, e que o programa não terá horário estendido, devido à programação da emissora.

Ele ainda garantiu a presença de todos os brothers no episódio final, mas não explicou como isso acontecerá durante a quarentena do novo coronavírus.

Na noite anterior, Boninho já tinha falado que a possibilidade de uma atração musical, como costuma acontecer, estava sendo estudada.

A Globo também abrirá nesta segunda-feira as inscrições para a próxima edição do reality show. Boninho adiantou, inclusive, que só serão aceitos vídeos de admissão feitos em casa, devido ao isolamento social. “Aí vai um spoiler”, brincou ele.