Influenciadora faz festa em casa com convidados e internet não perdoa

Depois de publicar imagens da festa, no dia seguinte, Pugliesi, pediu desculpas pela ação | Foto: Reprodução Internet

Após receber críticas por ter promovido uma festa em casa, durante a pandemia do novo coronavírus, com o tema “f**a-se a vida”, a influenciadora Gabriela Pugliesi, diagnosticada com Covid-19 em março, logo após a festa de casamento da irmã, na Bahia, onde várias pessoas, inclusive celebridades foram infectadas, decidiu desativar nesta segunda-feira (27), a conta no Instagram com 4,4 milhões de seguidores.

A medida drástica aconteceu, horas depois de ela perder o contrato com todos os anunciantes os quais tinha contrato. Em nota, enviada à imprensa pela assessoria de Gabriela, foi informado que a ação é para "poder dar um tempo mesmo".

Até o momento da conta ser suspensa, ela havia perdido mais de 133 mil seguidores em 24 horas, mesmo após publicar vídeo com pedido de desculpas no domingo (26).

Festa

A festa aconteceu na noite de sábado (25), na casa da influenciadora em São Paulo e causou repercussão imediata e negativa nas redes sociais, até mesmo em redes sociais de famosos. Durante a festa regada a bebida, comida e música, ela publicou várias fotos e vídeos do encontrinho que teve a presença de amigos corajosos. Não se sabe a quantidade exata de pessoas.

Marcas cancelam contratos

As grifes e marcas que suspenderam a parceria com Gabriela Pugliesi são muito desejadas pelo público que seguia a influenciadora e muito badaladas no meio. São elas, Hope, Rappi, LBA, Baw Clothing, Mais Pura Evolution, Coffee, Liv Up, Kopenhagen e Fazenda Futuro.