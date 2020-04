BBB20: Procura-se Manu Gavassi, a moça da dancinha

Que Manu Gavassi não ganhou o Big Brother Brasil 20 todo mundo já sabe, o que ninguém faz ideia é do paradeiro da jovem. A cantora de 27 anos foi o assunto do Twitter, nesta quinta-feira (30). O motivo é o desaparecimento de Manu das redes sociais.

Famosa por sua dancinha, a moça do "tamborzin" sumiu e tirou a biografia de um dos seus perfis da internet.

Tão presente na rede social, mesmo de dentro do reality, a artista estava fazendo falta para os internautas. O feed do instagram da cantora não foi atualizado após sua saída do confinamento. A fábrica de memes não parou durante essa tarde, e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Questionada por um perfil do insta Manu respondeu: “Surpresas vindo”.

Em um dos posts, fãs fizeram comentários como: “Sumida já faz sucesso imagina aparecendo”; “Estou procurando a Manu igual a Rafa fazia no BBB”. Será que agora a cantora realmente foi para um retiro espiritual?