Manu Gavassi e Bruna Marquezine ficam horas em chamada de vídeo

Manu Gavassi e Bruna Marquezine são amiga de longa data | Foto: Divulgação

Manu Gavassi e Bruna Marquezine ficaram mais de seis horas conversando por uma videochamada neste domingo (4). Quem mostrou um print com o tempo do bate-papo foi a cantora, em uma foto no Instagram nesta segunda-feira (5). "Duas horas pra cada mês. Te amo, Bruna", escreveu Manu, que foi a terceira colocada no BBB 20.

Na manhã desta segunda-feira (4), uma seguidora de Bruna Marquezine chegou a brincar sobre a longa conversa entre a atriz e Manu Gavassi: "Tudo que queria saber era se a @BruMarquezine e a @manugavassi assistiram Miss Americana". A atriz respondeu, bem-humorada: "6 horas de ligação de vídeo e PASMEM: Nenhum documentário assistido".

Vale lembrar que durante todo o confinamento de Manu no reality show, Bruna torceu pela amiga e chegou a puxar mutirões no Twitter quando ela estava disputando algum Paredão.



As duas têm uma relação forte de amizade. Tanto que que tatuaram a mesma frase sobre amor próprio no tornozelo. Depois que deixou o Big Brother Brasil, Manu falou da amizade com Bruna e do apoio que recebeu da atriz. "Bruna é família para mim. Vi tudo o que ela fez, os mutirões, quanta gente se envolveu. Eu faria a mesma coisa por ela, e ela sabe muito bem disso", declarou a cantora.