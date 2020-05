Neymar desmente ex-bbb que disse já ter ficado com ele

Em suas redes sociais, Neymar rebateu a informação | Foto: Divulgação

Neymar não gostou muito da ex-BBB Flayslane ter contado que os dois já tiveram um chega mais no passado.

Durante uma entrevista para o canal do youtuber Matheus Mazzafera, a cantora revelou já ter ficado com o jogador e com o cantor Léo Santana.

Em suas redes sociais, Neymar rebateu com a seguinte frase: "Rir pra não chorar". Já a ex-BBB retrucou: "Eu vou dizer só uma coisa, eu sou mulher SUFICIENTE pra admitir todas as mer*** que eu faço". Flay ainda disse estar arrependida de ter ficado com ele.