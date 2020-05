Príncipe Harry está sofrendo com mudanças pós-realeza, diz jornal

Harry não põe a culpa em Meghan Markle pela saída da realeza | Foto: Divulgação

A vida longe da realeza parece estar deixando saudades para o Príncipe Harry. De acordo com o jornal britânico, The Telegraph, Harry sente falta dos compromissos com o exército.

"Ele tem dito a amigos que ainda não acredita que isso tenha acontecido", revelou uma fonte anônima próxima ao príncipe. "Ele não acredita que sua vida tenha virado de ponta cabeça", completou.

De acordo com a fonte, Harry não põe a culpa em Meghan Markle pela saída da realeza. "Há apenas um sentimento de que talvez ele estivesse mais protegido se ainda estivesse no Exército", finalizou.

O casal anunciou que estavam deixando a realeza no início deste ano. Como consequência, o neto da rainha Elizabeth teve que renunciar suas patentes no Exército britânico, no qual atuava há mais de dez anos.