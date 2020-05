Lexa faz live para arrecadar doações para causas sociais

A live será transmitida através do Youtube | Foto: Divulgação

A cantora Lexa irá realizar uma live no dia 16 de maio, ás 16h. Entre o repertório da artista, os fãs podem esperar os maiores sucessos, como "Sapequinha", "Provocar", "Chama Ela" e "Largadão", o single lançado durante a quarentena. Além dos hits, a artista vai cantar funks antigos.

O show será realizado na casa da cantora, com transmissão ao vivo através do canal no Youtube de Lexa. A iniciativa tem como objetivo arrecadar doações para causas sociais.

"Será um show bem intimista, feito com muito carinho e dedicação para levar alegria para as pessoas neste momento tão desafiador. Vamos dançar, cantar e ajudar o maior número de pessoas possível", adianta a cantora.

*Com informações da assessoria