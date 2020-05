Vídeo:"Estou quase namorando", diz Gui Araújo, o novo affair de Anitta

Anitta e o novo affair Gui Araújo | Foto: Reprodução/Instagram

Parece que o relacionamento da cantora Anitta e do influencer Gui Araújo pode estar evoluindo. Em uma live que o affair da poderosa participou com amigos André Coelho e Clara Maia, que conheceu no programa De Férias Com O Ex, da MTV, ele foi questionado sobre estar namorando com a cantora. Com um olhar desconfiado, ele foi enfático ao dizer: "Estou quase".

Após furarem a quarentena para ficarem juntos, o casal protagonizou vários momentos de romance nas redes sociais, dentre eles, vídeo no TikTok, em que deram selinhos.

O relacionamento ainda não foi oficializado, mas nas redes sociais há vários "shippers" do casal. O que se sabe é que Anitta e Gui Araújo estão passando os últimos dias juntos. O que resta aos fãs é esperar um eventual namoro do romance que já está tomando conta das redes.

Veja o influencer falando sobre o relacionamento com a poderosa: