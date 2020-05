Gloria Maria revela a fãs que está praticamente recuperada de tumor

Glória Maria e as duas filhas, Laura e Maria | Foto: Reprodução Internet

A jornalista e apresentadora do Globo Repórter, Gloria Maria falou com os seguidores de sua conta no Instagram sobre o atual estado de saúde pela qual passa, após a retirada de um tumor no cérebro realizada há alguns meses.



A publicação foi feita nesta quinta-feira (7) e quase 82 mil pessoas já haviam curtido o texto em três horas, que foi acompanhado de uma foto dela com as duas filhas, Maria e Laura, quando ainda eram bebês e uso a tag #TBT. Segundo Glória, a foto serviu de capa para uma revista com o tema 'dia das mães'.

Ela falou ainda que passa bem e que está em isolamento social há 6 meses, desde quando realizou a cirurgia mas também confessou que se não fosse a pandemia, já teria voltado a trabalhar.

"Para enfrentar esse tempo tão difícil um momento inesquecível. Minha primeira capa de revista de dia das mães com minhas filhas. E como não tenho postado nada aproveito para dizer a vocês que estão sempre comigo que estou praticamente recuperada.. se não fosse o vírus já estaria trabalhando. Mas tudo vem na hora certa. Ainda é tempo de ficar em casa. Na verdade estou em isolamento desde minha cirurgia 6 meses atrás. Virei especialista! Nada fácil mas vai acabar! Obrigada pela energia e o carinho de vocês! Juntos vamos desvendar esse mundo novo! Aguardem'., escreveu a jornalista.