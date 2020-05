Vivian Amorim está namorando. Saiba quem foi o escolhido da manauara

Vivian participou do BBB e agora é apresentadora do reality | Foto: Divulgação

Manaus - A apresentadora e influenciadora digital Vivian Amorim surpreendeu os fsã e admiradores na noite desta quinta-feira (7), ao anunciar, por meio do Instagram, que está namorando. O escolhido da manauara foi o publicitário Leo Hirschmanm.



Em um post nas redes sociais, Vivian não mediu palavras para elogiar o novo amor.

"Deus foi muito generoso quando cruzou nossos caminhos e eu nem sei como é viver sem você. Obrigada pelas risadas, pela companhia, pelo colo, pelos amassos, pelas figurinhas, pelo vinho, pelo girassol e pelo beijinho eterno que vicia", escreveu a apresentadora.

Vivian postou sobre o namoro no Instagram | Foto: Reprodução





No post que já tem mais de 5 mil comentários em menos de 40 minutos, Vivian colocou várias fotos do casal aos beijos, com taça de champanhe nas mãos e nas cachoeiras do Amazonas.

Amigos da influenciadora comentaram a postagem. Thaynara Og escreveu: "Esperei tanto para ver um post desses".

Já as ex-bbs Ana Paula Renault, Mari Gonzalez e Gabi Martins escreveram: "Muito feliz por vocês. Que lindos e que amor".

O publicitário também publicou no Instagram pessoal uma foto com a amada.

"Meu presentinho de Deus", escreveu o novo comprometido do Brasil.