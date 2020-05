Andressa Urach comanda série de prostituição e relembra passado

Com um passado repleto de polêmicas, Andressa Urach estreia como apresentadora da série "Diário de uma Ex-Garota de Programa", disponível a partir desta terça-feira (12) na plataforma Univervideo, que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. "Estou muito feliz porque através desse passado tão sujo e vergonhoso que eu tive, posso ajudar outras mulheres a saírem da prostituição. Na série, vou contar histórias de mulheres que saíram da prostituição, que viveram um passado sombrio e assim como eu conseguiram também sair desse fundo de poço", explica.

Andressa, que ficou famosa após ser a vice-colocada do concurso Miss Bumbum, se converteu e virou evangélica há cinco anos depois de ficar entre a vida e a morte por conta de uma infecção em 2014. Na ocasião, ela teve graves complicações causados pela aplicação de hidrogel nas coxas.

Sadomasoquismo

Urach não curte entrar nos assuntos relacionados ao seu passado, que inclui encontros sexuais até com famosos, entre eles Cristiano Ronaldo, mas relata o momento em que considerou ter chegado a pior fase de sua vida. Não gosto de relembrar porque é nojento e vergonhoso. Passava dos valores e princípios. O fundo do poço que cheguei foi entrar para a prostituição do sadomasoquismo, de você se submeter a coisas nojentas por causa do dinheiro

Dinheiro amaldiçoado

A ex-modelo explica que a série, que estará na plataforma com 30 dias gratuito de acesso ao conteúdo, tem o objetivo de levar esperança para essas mulheres "já desacreditadas da sociedade".

"É possível mudar. Não tem como apagar o passado, mas através desses erros a gente aprende que a prostituição, o dinheiro que envolve, é um dinheiro amaldiçoado, que faz mal a tua alma, não vale a pena. Vejo que muitas mulheres estão indo para esse caminho, recebo muitas directs do Instagram pedindo ajuda porque entrar na prostituição é você se violentar, é ir se matando todos os dias um pouquinho."

Com um tom de voz baixo e delicado, Urach nem de longe lembra a barraqueira que provocou muitas brigas e gritarias durante sua participação na "Fazenda 6", em 2013.

*Com informações do Uol