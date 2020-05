Susto: veja incidente em avião com Leonardo e Gusttavo Lima

Gusttavo Lima e Leonardo costumam pescar juntos | Foto: Divulgação

O que era para ser uma pescaria divertida entre Leonardo e Gusttavo Lima, quase virou uma tragédia. Os cantores passaram por um susto tremendo na tarde desta quarta-feira (13), após enfrentarem uma tempestade no ar, a bordo do jatinho de Gusttavo. O avião teve que fazer um pouso forçado no meio do caminho. Os dois estavam furando a quarentena e indo para uma pescaria.

Em redes sociais, Gusttavo Lima publicou alguns stories falando sobre a tempestade e rindo com Leonardo, dizendo que o fato de a pescaria não ter dado certo era 'praga' das mulheres dos sertanejos. A turbulência pode ser acompanhada por internautas.

Apesar das risadas, o sertanejo Leonardo e um outro amigo, que também estava a bordo, pareciam assustados com a situação. O pouso forçado cancelou a pescaria dos amigos, que realizam a atividade juntos com frequência.

Andressa Suíta, esposa de Gusttavo, ainda brincou ao falar que o marido estava saindo escondido de casa para se encontrar com Leonardo.

Felizmente, acabou tudo bem e os sertanejos desembarcaram com segurança.

Veja o vídeo gravado dentro da aeronave: