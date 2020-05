Ludmilla é internada com problemas renais e cancela live

Após sentir dores abdominais intensas, a cantora Ludmilla foi internada em um hospital do Rio de Janeiro. Na quarta-feira (13), a assessoria de imprensa da cantora explicou que ela foi "diagnosticada com pielonefrite aguda (espécie de processo inflamatório no rim)".

No começo da tarde, a assessoria informou que a cantora está medicada, mas segue com muita dor e sem previsão de alta do hospital.

Ludmilla tinha uma live programada para o sábado (16), mas a transmissão foi cancelada.

Nas redes sociais, Ludmilla compartilhou uma imagem em que aparece em um hospital na companhia da mulher, Brunna Gonçalves. "Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza", escreveu a cantora.

Queda em live

Durante a transmissão de uma live em 24 de abril, Ludmilla levou um tombo e caiu em uma piscina. A queda aconteceu enquanto ela fazia uma cover de "Planos Impossíveis", música de Manu Gavassi.

"Alguém poderia ter botado uma proteção ali", disse a cantora, logo após o tombo. Ela não se machucou.

*Com informações do G1