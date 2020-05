Após pressão de Léo Dias, Anitta assume que mãe foi morar no subúrbio

Anitta supostamente tentou tirar o foco colocando nas redes mensagens antigas com a mãe mostrando um apartamento na praia | Foto: Divulgação

Após o Léo Dias afirmar que a mãe de Anitta saiu da casa da cantora, por não aguentar as farras e o gênio da filha, para morar no subúrbio, a beldade chegou a negar a informação postando fotos de um apartamento na beira mar do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o jogo virou para o jornalista.

O caso virou polêmica nas redes sociais e o jornalista pressionou a cantora, que acabou confessando que a mãe foi mesmo morar na localidade onde elas residiam antes da fama. Os prints publicados pela cantora, que mostravam uma conversa antiga com a mãe que estaria em um apartamento na beira mar, foram apagados hoje.

Anitta gravou uma série de vídeos no qual diz que a mãe tem a chave de um imóvel de frente para o mar, mas se preferiu ir para Honório Gurgel, no subúrbio do Rio, foi uma escolha da matriarca.