Veja a treta entre Anitta e Leo Dias:' Ameaçada e chantageada'

| Foto: divulgação

Depois de toda a confusão envolvendo a repercussão sobre a mudança de sua mãe, Miriam Macedo, de sua mansão, Anitta resolveu colocar um fim na situação e fez um longo desabafo nas redes sociais. A cantora chegou a dizer que é "ameaçada e chantageada" pelo jornalista Leo Dias e declarou não ter mais medo dele.

No Stories, do Instagram, Anitta começou dizendo que ia falar sobre um assunto sério. "Eu vim quebrar meu silêncio sobre uma parada que já me persegue há muito tempo, há muitos anos. Sempre evito dar palco para esse tipo de coisa, mas nesse momento estou achando super necessário porque minha mentalidade mudou. E acho importante expor, não só pelas coisas que estão acontecendo, mas também porque, graças a Deus, eu estou com a cabeça liberta, com uma cabeça diferente, tô mais feliz, mais leve, e escolhi não passar mais por certos tipos de coisa", disse a cantora.

Suposto print de conversas entre Leo Dias e assessoria da Anitta | Foto: Divulgação

Em seguida ela começou a falar que foi ameaçada. "Faz algum tempo que eu vivo um grande dilema na minha vida. Essa semana eu fui ameaçada por um jornalista chamado Leo Dias. Ele ameaçou não só a mim, mas a minha equipe também por uma notícia que ele deu e não era verdadeira, sobre o motivo pelo qual minha mãe tinha saído de casa. Disse que ela estava morando no subúrbio, eu desmenti, ela realmente não está, eu dei um apartamento para ela, etc, vocês acompanharam essa polêmica", disse Anitta.

"Eu desmenti esse fato porque minha mãe não saiu por isso, eu posso até mostrar prints, mas acho que não tem necessidade. Depois o povo falou que eu mandei minha mãe fazer vídeo, eu jamais faria isso. Minha mãe detesta esse tipo de coisa. A verdade é que eu descobri que ela estava no subúrbio, explicou no vídeo, enfim, uma questão X, ela resolveu falar pra eu não passar de mentirosa porque, enfim, ela realmente estava lá mas não está morando lá", completou.

Anitta contou que desde que desmentiu essa notícia, Leo Dias a está ameaçando, além de sua equipe. "Desde que eu desmenti essa nota, ele vem ameaçando a mim e a minha equipe de vazar conversas minhas com ele, vazar áudios meus com ele, pela internet. Botar a internet para escutar áudios e prints de conversas da gente, de quando eu pensava que ainda era possível e que eu podia, que eu precisava ser fonte desse jornalista para não ter a minha carreira acabada, cancelada".

Veja o vídeo: