Atriz Aracy Balabanian é internada no RJ com falta de ar

| Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - A premiada atriz brasileira Aracy Balabanian, de 80 anos, está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após dar entrada na unidade hospitalar na noite de segunda-feira (25).

Conforme a unidade hospitalar, Aracy estava com uma crise de insuficiência respiratória. A atriz foi submetida ao exame para testagem do novo Coronavírus (Covid-19), mas o resultado do exame ainda não foi divulgado.

A atriz passa por uma série de exames e segundo a equipe médica da Casa de Saúde São José o estado de saúde de Aracy inspira cuidados.

Aracy estreou na televisão brasileira em 1964, interpretando a personagem Lúcia na telenovela Marcados Pelo Amor exibida pela RecordTV. Desde então, a atriz se consagrou interpretando diversos papeis na televisão, cinema e teatro.