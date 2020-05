Mãe de criação de Jojo Todynho morre vítima do novo coronavírus

| Foto:

Na manhã desta terça-feira (26), a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para informar a morte de sua mãe de criação, Maria Helena. Ela tinha 60 anos, fazia hemodiálise e foi vítima da Covid-19, segundo informações do portal UOL.

"Eu vou ficar sumida do Instagram. Acabei de perder um dos meus maiores amores, me criou. Eu não consigo acreditar que minha mãe, Maria Helena, me deixou. Eu vou sumir, tá gente? Eu preciso sumir", disse aos prantos.

Maria Helena foi vizinha de Dona Rita, avó de Jojo. Ela ajudou na criação da cantora e por isso era considerada como uma mãe.

Até o momento, o Brasil já registrou 23.473 mortos e 374.898 casos confirmados do novo coronavírus.