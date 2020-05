Ex-sister revela: "Peguei apresentador assim que sai do BBB"

A ex-BBB Gyselle Soares, vice-campeã do Big Brother Brasil 8, fez revelações sobre o que viveu no programa, os frutos da sua participação e, principalmente, contou sobre como foi ficar com o jornalista Pedro Bial, que na ocasião era o apresentador do reality.

A revelação aconteceu durante uma participação da ex-bbb no programa 'Lisa, leve e solta', da apresentadora Lisa Gomes.

Gyselle deu um beijo em Pedro Bial | Foto: Divulgação





Durante o bate-papo, a ex-sister surpreendeu à todos afirmando que ficou com Pedro Bial após o reality. Os dois deram um selinho ao vivo, diante das câmeras, logo após a sua eliminação da casa, mas depois rolou beijão.

"Eu dei um beijo nele e daria vários. Acho ele é um gato e eu adoro um coroa. Dei um selinho nele quando saí do programa e depois também. Mas foi só beijo", afirmou ela.