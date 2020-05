Cantor Genival Lacerda é internado após sofrer um AVC em Recife

O cantor e compositor paraibano Genival Lacerda , de 89 anos, foi internado no Hospital D'Ávila, na Zona Norte do Recife, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC), na madrugada desta terça-feira (26).

Segundo o jornal Diário de Pernambuco, ele passou mal e foi levado às pressas para o hospital, onde realizou vários exames. Ainda de acordo com a reportagem, o filho do forrozeiro, João Lacerda, contou que ele deverá permanecer cinco dias sob observação.

Genival Lacerda estava sentindo dores de cabeça há alguns dias, mas optou por não ir a um hospital com medo de pegar o novo coronavírus. De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (26), ele está consciente, clinicamente estável e se alimentando por via oral.