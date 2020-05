'Amor de Mãe' já tem data para retornar gravações; confira

| Foto: divulgação

A Rede Globo marcou a data de retorno da gravações de "Amor de Mãe" e "Salve-se Quem Puder" para 3 de agosto. De acordo com o "Notícias da TV", as novelas, a princípio, podem retornar na segunda quinzena de agosto. O "Domingão do Faustão" e outros programas de estúdio devem voltar a partir de julho. A retomada das gravações do entretenimento da Globo dependem da evolução da epidemia do novo coronavírus.

Autora da novela das nove, Manuela Dias explicou, em maio, que a trama irá incorporar a pandemia do novo coronavírus. "O que posso dizer é que no momento, esse é o meu estudo: colocar o coronavírus na novela. E seguindo esse caminho, certamente alguns personagens podem ser infectados", disse.

Ainda de acordo com o portal, a emissora desenvolveu em abril um protocolo de segurança para que as gravações retornem. A Rede Globo afirmou, em nota, que as medidas de higiene foram criadas "através da avaliação de protocolos globais, reunindo as nossas práticas às da indústria do audiovisual de vários países". As informações são "Notícias da TV".