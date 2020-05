Produtor de Mumuzinho morre vítima do novo coronavírus

Mumuzinho foi uma das celebridades a contrair o novo coronavírus em meio a pandemia, chegando a ser internado, mas felizmente, superou a Covid-19 e já está de alta em casa. Porém, infelizmente, um produtor de sua equipe acabou morrendo por conta da doença, e segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, se tratava de João Paulo, conhecido como Pavão.

Ainda de acordo com a colunista, Pavão estava internado em estado grave na UTI de um hospital particular no Rio de Janeiro com problemas respiratórios há alguns dias, e a família de João inclusive chegou a criar uma vaquinha para arcar com as despesas.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Mumuzinho fez uma homenagem ao produtor, fazendo uma bela declaração de amizade a Pavão. “Hoje me despeço de um grande amigo que acaba de partir. Acho que ainda não consigo acreditar que você se foi. Meu coração está de luto, fico aqui com as nossas melhores lembranças...”, disse o cantor. “Rezarei sempre por você meu amigo, para que Deus lhe proteja aí em cima.... Obrigado por todos esses anos juntos... Descanse em paz”, concluiu.

*Com informações de O Fuxico