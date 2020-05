Rafa Kalimann é contratada pela Globo para ser a nova Grazi Massafera

A digital influencer e vice-campeã do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann, revelou em suas redes sociais nesta quinta-feira (28), que foi contratada pela Rede Globo e deve ingressar na carreira de atriz dentro da emissora. Ela também usou suas redes para comemorar a contratação.

"O sorriso tá largo, coração tá pulando pra fora. Agradecendo a cada segundo. Deus honrou meus sonhos", escreveu a influenciadora em um post no Instagram no início da tarde desta quinta (28).

Assim que Rafa deu a notícia para os fãs, ela começou a ser comparada com Grazi Massafera. A artista também participou do programa — quem lembra dela na 5ª edição com Jean Wyllys? —, ganhou uma oportunidade na emissora carioca e hoje é atriz do alto escalão.

“Ter a chance de retomar esse meu sonho tão antigo é um privilégio. Eu quero estudar muito, me dedicar 100% a essa profissão que eu respeito e admiro tanto. (...) Sei que não será uma tarefa fácil e o desafio que vem pela frente é enorme. A carreira de atriz exigirá o dobro do meu esforço e foco, mas estou disposta a dar o meu melhor”, diz em post no Instagram.

Além de Grazi, outros vice-campeões do ‘Big Brother’ se deram bem na Globo, como Vivian Amorim (‘BBB 17’) e Kaysar Dadour (‘BBB 18’).