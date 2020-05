A família vai crescer! Malvino Salvador vai ser pai novamente

Malvino já é pai de três meninas | Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (28) o ator Malvino Salvador e a lutadora de jiu-jitsu Kyra Gracie utilizaram as redes sociais para compartilhar com os fãs que estão 'grávidos' e que a família vai crescer. Eles que já são pai de Ayra, de 5 anos, e Kyara, de 3, estão esperando o terceiro filho (a). Cheios de alegria, os dois publicaram uma foto ao lado das pequenas e de um exame positivo de gravidez.

"Amanhã é meu aniversário, mas já quero aproveitar hoje pra compartilhar com vcs o meu presente!!! É com muita alegria que eu e meus amores temos uma notícia muito especial pra contar pra vcs!!!! Família Gracie Salvador está crescendo!!!", comemorou Kyra em uma postagem no instagram.

Já Malvino que também é pai de Sofia, da união com Ana Ceolin fez questão de comemorar a novidade apesar do momento difícil que o país enfrenta com a pandemia do novo Coronavírus.

"Apesar do mundo estar passando por um momento bem complicado, queremos compartilhar uma boa noticia com vocês! É com muita alegria que eu e meus amores temos uma notícia muito especial pra compartilhar com vcs!!!! Família Gracie Salvador está crescendo!!!! Clearblue confirmou, estamos gráááááávidos!", comemorou Malvino em foto compartilhada no instagram.