Luana Piovani diz que sofreu preconceito da sogra pela idade

Luana Piovani participou de um bate papo com a sexóloga Regina Navarro, e dentre vários assuntos, a atriz falou sobre um ponto delicado da relação amorosa que vive atualmente com o jogador de basquete, Ofek Malka: a diferença de idade.

Vinte anos mais velha que o amado, Piovani explicou que a sogra ficou incomodada. "Nunca tinha sofrido discriminação por idade, mas na minha relação atual eu sofri preconceito. Sofri preconceito primeiro meu mesmo e depois da mãe dele, uma judia com cinco anos a mais do que eu. Imagina só ele falando para ela que sou brasileira, tenho três filhos e acabei de me separar", explicou Piovani.

A atriz explicou também como foi o primeiro encontro com a sogra: "O jantar com ela foi maravilhoso, foi gentil, levei presente para ela e para a filha dela. Mas depois, com o tempo, entendi que ela queria era conferir a `encomenda` que o filho tinha recebido. Aí começou a dar pitaco. Agora ela acalmou", finalizou.