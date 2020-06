Felipe Neto acusa Neymar de não se importar com vidas negras

O nome de Felipe Neto amanheceu nesta segunda-feira (1º), como um dos assuntos mais comentado do Twitter. O motivo é porque desta vez o youtuber decidiu cobrar um posicionamento de Neymar sobre os atos de racismo que acontecem no Brasil e no mundo, após uma semana marcada por manifestações antirracistas nos Estados Unidos.



Com uma sequência de tweets de Neymar, Felipe Neto escreveu: "Vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa". Desde o início do mês passado, o youtuber tem cobrado posicionamentos políticos de influenciadores e figuras públicas e acusou que quem se cala perante um "governo fascista, também é fascista".

Na rede social, a atitude do youtuber não foi tão bem recebida e foi motivo de críticas. "Neymar é um homem negro que até então não tomou consciência racial, o que é extremamente triste. Mas assim o Felipe Neto é um homem branco que só se posiciona p ganhar like e RT e na maioria das vezes erroneamente. Eu não tenho paciência para dar palco pra esse jumento", escreveu uma. "Tipo o Felipe Neto cobrando o Neymar é o porquê da gente precisar tomar cuidado ao se posicionar tipo irmão calma lá você é branco", disse outro.

Mas também houve quem concordou com o posicionamento de Felipe Neto e justificou.

"Felipe Neto não falou nenhuma mentira sobre Neymar. O cara é um completo insentão. Várias coisas acontecem e ele felizão na bolha dele. Agora se o assunto for BBB e se posiciona. Ele joga y joga e é tombado y tombado", explicou uma. "Eu tenho certeza que o Neymar esquece as vezes que ele é preto, o cara se isola na bolha dele e esquece o mundo", comentou outro.