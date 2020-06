Namorada do filho de Bolsonaro presenteia sogra com dentes novos

A influenciadora digital Luana Dellevedove - namorada de Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente -, se tornou uma grande da sogra Cristina Siqueira e é comumente vista saindo com ela. A proximidade é tanta que a influencer deu um tratamento dentário de presente de aniversário para a "BFF".

De acordo com o jornal Extra, o procedimento estético custa R$ 40 mil, mas Luana conseguiu após negociar um jabá com o dentista, que é de São Paulo, onde ela mora.

A jovem revelou que esse era um sonho antigo de Cristina, mãe de Renan Bolsonaro | Foto: Reprodução

A jovem revelou que esse era um sonho antigo de Cristina, mãe de Renan Bolsonaro. Ainda pelas redes sociais, é possível notar que as duas viraram grandes amigas, apesar de Luana ainda não ter afirmado que está namorando o herdeiro do presidente.



No programa Mega Senha, exibido no fim de semana, a influencer disse estar apenas “conhecendo melhor” Renan. Os dois vivem um affair há cerca de dois meses. Luana é ex-namorada do cantor Eduardo Costa.

*Com informações do Jornal EXTRA