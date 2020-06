Lucas Lucco: 'sertanejos se afastaram após dueto com Pabllo Vittar'

Pabllo Vittar e Lucas Lucco no clipe "Paraíso" | Foto: Divulgação

O cantor Lucas Lucco, que capa da revista Quem deste mês, falou sobre carreira e vida pessoal na entrevista. Um dos assuntos abordados foi a parceria do cantor com Pabllo Vittar na música "Paraíso". Ao falar sobre o tema, Lucas citou uma polêmica.

“Meus fãs se sentiam bem em irem como drag queens no meu camarim. Eu criei uma relação com esse público também. Eu digo: ‘Comigo, vocês não precisam ter medo. Vocês vão ser muito bem recebidos. Eu, um artista heterossexual, recebi muitas críticas.[O sertanejo] é muito machista. É aquele negócio: ‘tenho quatro filhos, transo todo dia com minha mulher’. Muitos artistas até se distanciaram de mim por conta disso. Eu até acho bom”, contou.