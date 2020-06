Ex-bbb Daniel fala sobre bissexualidade: "Não quero me privar de nada"

Em bate-papo com o repórter Felipe Carvalho, Daniel falou sobre bissexualidade | Foto: Divulgação

O ex-bbb Daniel Lenhardt contou à revista Marie Claire como tem conseguido "se conectar consigo mesmo" após passar algumas semanas confinado no BBB 20, além de "dar de cara" com a pandemia aqui fora.

"Eu nunca tinha desabafado desde que saí do programa, estava segurando as pontas, mas chega um momento que você não consegue. Eu fiquei muito perdido, estava sempre na internet. A gente acaba se esquecendo que pessoa era antes do programa. Estou construindo o caminho para achar aquele Daniel", conta. "Tem dias bons, dias ruins. E está tudo bem".

Bissexualidade

Em bate-papo com o repórter Felipe Carvalho, Daniel falou sobre bissexualidade e as experiências que já viveu até aqui. "Já tive relações com sexo masculino, mas meu pensamento é: não quero me privar dos meus desejos. Em um momento posso sentir atração por mulher, em outro por homem, creio que todas as pessoas são assim. Por isso me declaro bissexual, não quero me privar do que eu sinto ou possa sentir um dia", disse ele.

"Ano passado foi a época que eu fiz tudo, estava em uma evolução bem bacana. Antes eu tinha vergonha de falar. Lá na casa (do BBB) eu falei sobre isso porque parece que lá você pode falar tudo", conta. "Mas acho que não deve ter uma pressão de falar 'eu sou isso ou sou aquilo', porque machuca muito as pessoas", avalia.

*As informações são da revista Marie Claire