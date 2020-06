Saiba quais artistas da música mais faturaram, segundo a Forbes

Kanye West lucrou 170 milhões de dólares | Foto: Reprodução

A lista anual com as 100 celebridades que mais faturaram no ano da Forbes foi divulgada nesta quinta-feira (4). Entre os artistas da música, o rapper Kanye West aparece como um destaque, em segundo no ranking geral com (170 milhões de dólares de lucro), atrás apenas da modelo e influenciadora digital Kylie Jenner (que teve ganhos de 590 milhões de dólares).

Outros artistas que também tiveram destaque foram o Sir Elton John (14ª posição) , Ariana Grande (17ª) e Jonas Brothers (20ª), ficando no Top 20.

Confira os artistas da música que conseguiram um lugar na lista Forbes 100:

14. Elton John

17. Ariana Grande

20. Jonas Brothers

21. The Chainsmokers

23. Ed Sheeran

25. Taylor Swift

28. Post Malone

32. Rolling Stones

35. Marshmello

37. Sean Combs

39. Shawn Mendes

42. JAY-Z

43. Billie Eilish

47. BTS

49. Drake

56. Jennifer Lopez

57. P!nk

60. Rihanna

62. Luke Bryan

64. Backstreet Boys

64. Phil Collins

70. Blake Shelton

73. Celine Dion

75. The Eagles

78. Metallica

82. Travis Scott

86. Katy Perry

87. Lady Gaga

87. Bon Jovi

87. U2

91. Paul McCartney

95. DJ Khaled

95. KISS