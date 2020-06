Ouça: em áudio vazado, Neymar chama o namorado da mãe de 'viadinho'

A discussão e a briga entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos aconteceu na noite da última terça-feira | Foto: Divulgação

O craque Neymar Júnior voltou a virar evidência, mas dessa vez, por conta do namoro da mãe, Nadine Gonçalves, com o modelo Tiago Ramos, de 23 anos. O colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, conseguiu um áudio exclusivo no qual mostra o jogador do PSG xingando o modelo Tiago Ramos de “viadinho” por conta de uma briga com Nadine.

Ainda no áudio vazado, Neymar afirma que o modelo não se feriu por ter caído em cacos de vidro, como havia sido divulgado anteriormente pela própria mãe, Nadine Gonçalves.

Os ''parças'' de Neymar ainda fazem uma sugestão inusitada como forma do jogador castigar o modelo Tiago Ramos por ter discutido com a sua mãe, Nadine, de 52 anos.

Ainda na conversa, que aconteceu na plataforma de jogos online Twitch, Neymar revela que pediu para o amigo Cristian Guedes ir até o apartamento em Santos, São Paulo, para ver a situação da mãe após a briga com o modelo.

Discussão e briga de Tiago Ramos e Nadine Gonçalves

A discussão e a briga entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos aconteceu na noite da última terça-feira (2), quando o modelo precisou ser encaminhado para o hospital em uma ambulância após se ferir no braço possivelmente por ter caído nos cacos de vidro, versão contestada por Neymar.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ferimento de Tiago Ramos foi acima do cotovelo e teve 5 cm de profundidade, precisando assim ser tratado com uma atadura.

Histórico de violência de Ramos

Essa não foi a primeira vez que o modelo Tiago Ramos se envolve em uma polêmica por conta de uma briga intensa num relacionamento. De acordo com o jornal Extra, Tiago Ramos foi acusado de agressão pela ex-namorada Rita Cumplido, que reside atualmente na Espanha com os filhos.

Inclusive, a mulher de 44 anos, afirma que chegou a ser agredida fisicamente na frente da porta da delegacia na Espanha e que o relacionamento acabou porque o modelo Tiago Ramos não aceitou o fato dela está grávida. Inclusive, ela ficou grávida por duas vezes, mas nas duas sofreu aborto espontâneo.

O jogador ainda não se manifestou sobre a veracidade da conversa. Ouça na íntegra o áudio divulgado por Leo Dias: