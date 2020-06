Alcione promete 'dar na cara' de Sérgio Camargo, apoiador de Bolsonaro

| Foto:

A cantora Alcione esteve em live da sambista Teresa Cristina no Instagram, na noite de terça-feira (2/6), e aproveitou para soltar o verbo ao criticar e mandar um recado para o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que é um dos apoiadores declarados do presidente Jair Bolsonaro.

A sambista participou da transmissão ao vivo com o tema Umbanda e Candomblé. “É uma noite para gente mostrar o orgulho do nosso axé”, declarou Teresa Cristina.

Durante a live, Alcione fala do momento político atual e critica: “Hoje eu vi aquela matéria do zé ninguém lá da Fundação Palmares. Ainda dou na cara dele para parar de ser um sem noção”, disparou ela sobre um áudio vazado no qual Sérgio Camargo chamou o movimento negro de “escória maldita” e Zumbi dos Palmares de “filho da puta".

“A gente vê tanto sofrimento. Você vê os negros americanos naquela batalha, por causa daquele senhor que morreu com aquele filha da mãe com o joelho nele. A gente vê as coisas que acontecem no Brasil, com bala perdida e tudo. Então a gente vê uma pessoa da nossa cor falando uma besteira daquelas, tenho vontade de arrancar da televisão e encher de porrada pra virar gente”, finalizou.

Teresa Cristina fez uma postagem no Instagram homenageando a cantora Alcione: “Ela chegou, se anunciou, falou, mandou recado, encantou, e tornou minha live um cantinho sagrado e abençoado. Que artista gigante é Alcione. Gigante como o tamanho e o alcance de sua voz”, escreveu. “Muito axé pra você, Senhora da Voz! Axé!”, completou.