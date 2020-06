Neymar tem nome registrado no auxílio emergencial

Quem aplicou o golpe conseguiu acessar alguns dados do atacante do PSG para benefício próprio | Foto: Divulgação

Neymar é mais um famoso a ser vítima no cadastro do auxílio emergencial do governo. Alguém cadastrou o nome do camisa 10 para receber os R$ 600,00 oferecidos pelo governo e já estava ”em avaliação”.



Segundo as informações do Jornal ”O Globo”, o jogador diz que não tem conhecimento sobre isso e que não fez nenhuma aplicação. Ou seja, ele nega que tenha sido ele.

Quem aplicou o golpe conseguiu acessar alguns dados do atacante do PSG para benefício próprio. Dados, como por exemplo, o nome completo, CPF, e outras informações pessoais de Neymar foram enviados à Caixa Econômica Federal.