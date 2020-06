Oi sumido? Tiago Iorc ressurge com clipe novo e fãs comemoram

O primeiro clipe oficial da música "Você Sempre em Mim", está disponível no Youtube | Foto: Reprodução

Manaus - Depois de quase dois anos afastado dos palcos e da vida agitada de famoso, o cantor e compositor, Tiago Iorque ressurgiu à cena musical com o lançamento do álbum "Reconstrução", com 13 faixas inéditas, todas acompanhadas com clipes roteirizados pelo próprio Iorque.

O primeiro clipe oficial da música "Você Sempre em Mim", está disponível no Youtube. A novas canções continuam com a marca do artista que tem estilo romântico, a exemplo dos trabalhos anteriores como os discos "Umbilical" (2011), "Zezki" (2013) e "Troco likes" (2015).

Os clipes com a pegada romântica das músicas, também apresentam Iorc em cenas ousadas e quentíssimas como as que ele tira as roupas da atriz Michele Alves, com direito a muitos beijos e carícias no bumbum.

O sumiço



Apesar de Tiago Iorc ter concedido algumas poucas entrevistas exclusivas, ele não deixou claro o motivo do retorno súbito, sem aviso e muito menos do motivo pelo qual saiu de cena bruscamente em pleno auge da carreira.

No programa "Encontro" da TV Globo, ele disse à jornalista e apresentadora Fátima Bernardes que ele precisava de um tempo para voltar a sentir intensamente a arte que ele tanto ama: a música. Ele explicou que estava vivenciando um turbilhão de emoções mas que sentia que poderia estar se desviando do propósito dele, devido ao grande assédio que a vida pública oferece.