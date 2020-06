Autora de Harry Potter é 'cancelada' após declaração preconceituosa

Manaus - A escritora J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, enfrenta críticas nas redes sociais após ter comentado sobre um artigo que falava sobre "pessoas que menstruam". Segundo a autora, o termo que deveria ter sido usado é "mulheres" e isso fez com que muitas pessoas vissem o comentário como um posicionamento transfóbico.

O comentário faz referência ao trecho "necessidades de higiene e saúde de garotas, mulheres e todos que menstruem", no artigo publicado no Dex. J.K. afirmou que "não acredita que esteja fazendo uma declaração de ódio", mas as críticas alegam que não é a primeira vez que Rowling gera polêmica ao se posicionar sobre a transexualidade. Em 2019, a escritora defendeu uma mulher que foi demitida após fazer declarações que também foram consideradas transfóbicas.

"'Pessoas que menstruam'. Tenho certeza que existe uma palavra pra essas pessoas. Alguém me ajude. Wumbem? Wimpund? Woomud? [nota da tradução: variações propositais da palavra woman, que significa mulher, em inglês]. Opinião: Criando um mundo igualitário para pessoas que menstruam após a Covid-19", escreveu a autora, para os 14,5 milhões de seguidores no Twitter.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

Pablo Villaça, escritor e crítico de cinema, argumentou não só contra o posicionamento adotado por Rowling, mas também pelo momento escolhido pela autora para a declaração, enquanto protestos por igualdade ecoam no mundo todo.

Após a recepção negativa pela comunidade LGBTQ+ nas redes sociais, a autora voltou a se pronunciar, dizendo respeitar todas as pessoas trans. "Eu respeito o direito de pessoas trans viverem de forma confortável e autêntica. Eu marcharia com você se você fosse discriminado por ser trans. Da mesma forma, minha vida me formou como uma mulher. Não acredito que esteja fazendo uma declaração de ódio em afirmar isso", completa.

I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so.