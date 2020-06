Veja 10 celebridades que ficam lindas com o cabelo natural

Manaus - De vez em quando a gente vê as celebridades aparecerem com um visual diferente, seja por causa do trabalho, como é o caso dos atores, quando assumem papéis que pedem mudanças ou pelo simples fato de quererem se adequar as tendências.



Os cabelos parecem ser o que mais apresentam impacto quando se trata de mudanças no visual. Separamos imagens de famosas internacionais, com os cabelos mais naturais e casuais e em uma versão mais arrumadinha. Veja como elas ficam maravilhosas quando adotam a naturalidade.

1 - Meghan Markle



2 - Tyra Banks

3 - Viola Davis 4- Ariana Grande



5 - Vanessa Hudges

6 - Kerry Washington

9 - Alicia Keys