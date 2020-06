Ary Fontoura é o novo queridinho das redes sociais e encanta internet

Ary Fontoura disse que recebeu o título de muso da pandemia | Foto: Instagram

O ator veterano, Ary Fontoura é o novo queridinho dos internautas ao usar o perfil dele no Instagram (@AryFontoura) para mostrar sua rotina durante a pandemia. As publicações estão lhe rendendo vários seguidores que até a noite deste domingo (7) já eram 858 mil.

Com muita simpatia, Ary publica receitas gastronômicas que ele mesmo prepara em casa, prática de exercícios físicos, momentos da faxina que faz na residência e lembranças com os demais colegas famosos. No dia das mães ele recitou um poema em homenagem a essas mulheres.

No último sábado (6), em entrevista ao programa da TV Globo, o É de Casa, Ary disse que mostra tudo dentro da simplicidade em que vive.



"Me tornei dono da casa. Faço comida, lavo minha roupa, cuido do meu apartamento. Sou do grupo de risco e vou abrir meu cotidiano, dentro da minha simplicidade, característica que gosto de alimentar. Fui eleito o muso da pandemia, título que nunca havia recebido e recebo com muito bom humor", disse.



Simpatia

Em todas as publicações, Ary Fontoura, responde a vários comentários, seja das celebridades ou dos fãs que sempre declaram o amor e carinho que têm pelo ator. O que chama a atenção é que as respostas do veterano, são feitas em muitos perfis, demostrando que o mesmo tem respeito pelo público que o segue.