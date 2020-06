Fabio Porchat se desculpa por vídeo gordofóbico do Porta dos Fundos

Fábio Porchat | Foto: Divulgação

O comediante e apresentador Fabio Porchat, usou a conta do grupo Porta dos Fundos no Instagram para promover uma conversa ao vivo sobre gordofobia e se desculpar pelo vídeo “Teste de Covid”, publicado pelo grupo em seu canal no YouTube.



No vídeo, o ator Fabio de Luca interpretava um paciente em busca do resultado de um teste para covid-19, que fala ao telefone com a atriz Thati Lopes, no papel de atendente de laboratório que lhe passa o laudo e orientações médicas via telefone. A personagem avisa que o resultado foi negativo, uma vez que o vírus não teria conseguido “resistir ao seu corpo podre”, enquanto faz críticas à sua saúde e estilo de vida.

O esquete foi acusado de gordofobia e atraiu a ira de várias pessoas nas redes sociais, inclusive de colegas, como Fabiana Carla e Leandro Hassum. Outra que protestou, a criadora de conteúdo Bianca Barroca, foi convidada por Porchat para participar do debate sobre o tema na live.

Ao se desculpar, Fabio reforçou que críticas de minorias não podem ser encaradas como “mimimi”. “Para mim, o problema não é a ignorância, porque ninguém nasce sabendo. O problema é não querer aprender”.

O comediante explicou que, no Porta dos Fundos, todos os roteiros passam por uma aprovação. “Cada um escreve o roteiro e leva para uma reunião, para uma leitura coletiva. A gente ouviu, leu junto e o mais curioso foi que ninguém ficou com o pé atrás, porque não havia indicação de ator. Então a piada central era uma pessoa com o organismo tão podre que nem o vírus iria querer ficar lá dentro”, disse. No entanto, reconheceu que, depois de pronto, o material ganhou um potencial diferente.

“Não importa se você teve a intenção ou não, o que importa é que aquilo passou. No meio do caminho, alguma coisa torta atrapalhou. Não precisa querer ser racista, por exemplo, para ser. A gordofobia é muito forte e já está na cabeça de todo mundo”.

Diante de indagações de Bianca, ele ainda comentou vídeos do passado produzidos pelo grupo. “O Porta dos Fundos já fez vídeos em que o gordo era a piada central. O nosso primeiro vídeo tinha o nome ‘Traveco na Firma’. A gente jamais falaria isso hoje. Acreditamos que estamos em uma constante evolução. A mesma coisa com a gordofobia, essa conversa é uma ótima discussão para que a nossa luta não seja seletiva”, disse.

Fabio reforçou ainda que a ideia é fazer as piadas com os opressores e não com os oprimidos.

Durante a conversa ao vivo, o ator Fabio de Luca também fez uma breve participação, alegando que, devido a repercussão com o vídeo, sua relação com o próprio corpo mudou. “Esse alerta me fez me enxergar de maneira diferente. Eu sempre fiz piada com o meu corpo porque achava que tinha que ser assim e não precisa, é só viver”, resumiu.

Veja a íntegra da live abaixo:

