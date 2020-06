Marvel: Beyoncé deve produzir a trilha sonora de Pantera Negra 2

Beyoncé ajudou na composição da trilha sonora e ainda dublou Nala | Foto: Divulgação

A Disney parece ter ficado satisfeita com o trabalho de Beyoncé em "O Rei Leão". A informação é que o estúdio assinará um contrato com a cantora. O "The Sun" garante que Beyoncé e Disney devem fechar um acordo de cerca de R$ 500 milhões. O primeiro projeto seria na Marvel.

Beyoncé deve ficar responsável pela trilha sonora de "Pantera Negra 2". Além disso, a cantora poderia se tornar uma narradora.

“Como parte do acordo, eles estão tentando que sua equipe concorde com Beyoncé narrando alguns dos seus novos documentários”, diz o jornal.

A publicação ainda dá conta de que a Disney teria se inspirado após uma parceria com Meghan Markle. A atriz narrou Elephant, que foi considerado um sucesso pelo estúdio.

Em O Rei Leão, Beyoncé ajudou na composição da trilha sonora e ainda dublou Nala. O filme da Disney está disponível na Amazon Prime Vídeo.

Pantera Negra 2 na Marvel

O filme Pantera Negra 2 ainda não tem muitas confirmações na Marvel. O que se sabe é que Chadwick Boseman retorna para ser o herói do título.

Além disso, Ryan Coogler, que foi bem-sucedido no primeiro filme, fica com a direção e o roteiro. Sobre a história não há detalhes confirmados.

Vários rumores cercam Pantera Negra 2. Um deles é de que Namor, importante personagem da Marvel – colocado como o Aquaman da editora, pode ter a introdução dele neste filme do MCU, o universo cinematográfico da Marvel.

O estúdio, por sua vez, não comenta as informações. A Disney também não se pronunciou sobre o rumor sobre Beyoncé. Pantera Negra 2 tem previsão de estreia para maio de 2022.

