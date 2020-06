Carlinhos 'Mendigo' cria confusão com vizinhos em condomínio de luxo

Carlinhos da Silva, conhecido como "Mendigo", do programa 'Pânico', causou uma mega confusão em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. De acordo com informações do 'Metrópoles', o humorista alugou uma mansão com cinco suítes, piscina, sauna, hidromassagem, churrasqueira, quadra de futevôlei e um campo de futebol e promoveu festinhas durantes vários dias, gerando aglomerações e bastante barulho.

Os vizinhos reclamaram da baderna com a administração do local. Com a medida de isolamento social e a proibição de aglomerações por causa da pandemia de Covid-19, os moradores queriam a qualquer custo que “Mendigo” fosse expulso e proibido de alugar casa novamente por lá.



Dívida com pensão do filho

“Mendigo” responde a processo por dever mais de sete anos de pensão a ex-mulher Aline Hauck. A dívida chegaria a quase R$ 700 mil e até um apartamento do humorista já foi leiloado. No Condomínio do Frade em que Carlinhos passou alguns dias, uma mansão como a que ele esteve não sai por menos de R$ 6 mil por noite.

*Com informações do Metrópoles