Bruna Marquezine está de namorado novo? Veja quem é o famoso

A atriz mais comentada nas redes sociais está de namorado novo! è o que afirmou, nesta quarta-feira (10), o colunista Alessandro Lo-Bianco no programa ”A Tarde é sua”.

"Esqueçam BruMar, agora é BruEnzo", foi a mensagem para contar a novidade do mundo dos artistas. A nova hashtag é referente ao suposto relacionamento da atriz com Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia com Edson Celulari.

Enzo é filho de Cláudia Raia com Edson Celulari. | Foto: Divulgação





Bonito por dentro e por fora, não há como negar que ele é um partidão. Você shippa esse casalzão?